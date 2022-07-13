В России зафиксировали рост продаж новых электромобилей

Продажи новых электромобилей в России в январе — июне 2022 года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализовано 1278 машин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, 46,5% электрокаров приходится на марку Tesla. Около четверти рынка занимают Audi и Porsche.

Суммарно на три перечисленных бренда приходится более 70% продаж новых электромобилей в России.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.