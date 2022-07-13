В России зафиксировали рост продаж новых электромобилей
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По данным экспертов, 46,5% электрокаров приходится на марку Tesla. Около четверти рынка занимают Audi и Porsche.
Суммарно на три перечисленных бренда приходится более 70% продаж новых электромобилей в России.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.