Российский «Ясон»: чем уникален новейший глубоководный аппарат проекта 03660

По заказу «Газпрома» в Северодвинске заложен не имеющий аналогов в России обитаемый подводный аппарат (ОПА) проекта 03660 «Ясон». Изделие представляет собой мини-субмарину, способную выполнять широкий спектр работ на глубинах в пределах 2250 м. В частности, аппарат предназначен для обследования объектов подводной газотранспортной инфраструктуры, изучения морского дна, геологоразведки, охраны полезных ископаемых и монтажа различных конструкций. Сейчас этот функционал возложен на водолазов и телеуправляемые необитаемые комплексы. Как отмечают эксперты, постройка новейшей субмарины призвана повысить эффективность обслуживания морских газопроводов и выполнения различных исследовательских задач на больших глубинах.

В воскресенье, 26 июня, в Северодвинске на ПО «Севмаш» («Северное машиностроительное предприятие») состоялась закладка первого обитаемого подводного аппарата проекта 03660 «Ясон». Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Мы приступаем к строительству аппарата с уникальными тактико-техническими характеристиками. Аналогов в гражданском судостроении не было», — сказал на церемонии закладки аппарата проекта 03660 генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Заказчиком субмарины стало ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», головным разработчиком — расположенное в северной столице морское бюро машиностроения «Малахит», куратором — научный блок ПАО «Газпром».

Подлодка предназначена для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов. Ранее аппараты такого рода в России не строились.

Макет ОПА проекта 03660 «Ясон»

© Пресс-служба АО «ПО «Севмаш» / М. Воркунков

По информации Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), субмарина может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания. Применение ОПА повысит надёжность и безопасность процесса транспортировки газа.

Выступая на церемонии закладки, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин сообщил, что подлодки проекта 03660 будут производиться серийно.

«В широком диапазоне глубин»

Помимо «Малахита», в разработке ОПА проекта 03660 «Ясон» участвовали Крыловский государственный научный центр, ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», НИЦ «Курчатовский институт» и АНО «Центр подводных исследований Русского географического общества» (ЦПИ РГО).

По данным ОСК, потенциальными потребителями услуг и работ с использованием заложенной на «Севмаше» субмарины могут стать структуры «Газпрома» и организации, которые занимаются эксплуатацией морских магистральных газопроводов, проводят геологоразведку, проектно-изыскательские и монтажные работы под водой.

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На сайте заказчика сообщается, что ОПА потребуется для обследования морского дна, а также «работ в широком диапазоне глубин, включая ремонтно-восстановительные и транспортные операции, научные изыскания и аварийно-спасательные мероприятия».

Также в материалах компании говорится, что ОПА необходим для безопасной эксплуатации газопроводов высокого давления. В частности, субмарина должна оценивать текущее техническое состояние объектов подводной газотранспортной инфраструктуры и «выявлять факторы», которые могут повлиять на её работоспособность.

Как ранее заявлял заказчик, в мире отсутствовал ОПА, способный в полной мере удовлетворить потребности структур «Газпрома» в сфере эксплуатации «существующих и перспективных участков морских магистралей, шельфовых сооружений и т. д.».

В настоящее время в зону ответственности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» входит обширная инфраструктура, включающая газопроводы протяжённостью более 12 тыс. км, 197 газоперекачивающих агрегатов, 252 газораспределительных станции. Ежегодно компания транспортирует свыше 150 млрд куб. м природного газа.

В 2019 году в газете «Деловой Петербург» вышла статья, посвящённая инновационной деятельности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в сфере обеспечения безопасности прокачки голубого топлива.

Демонстрация возможностей аппарата проекта 03660

© spb-tr.gazprom.ru

В ней сообщалось, что компания стремится выполнять весь комплекс работ по диагностике и обследованиям ГТС, однако её технические возможности для изучения подводных газопроводов ограниченны.

В материале также говорилось, что морские работы можно проводить с помощью водолазов, но глубина их погружения ограничена 100 м, к тому же пловцы не всегда могут опускаться в воду из-за погодных условий. В целом ручной труд человека под водой гораздо менее производительный в сравнении с подводными машинами.

Особые требования предъявляются и к судну, на котором находятся водолазы. В частности, с целью медицинского сопровождения пловцов корабль в обязательном порядке должен оснащаться барокамерой.

Обследовать объекты подводной газотранспортной инфраструктуры можно также с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). Они получают сигналы управления и электропитание с борта судна через кабель-трос. Обратно дроны передают по нему показания датчиков и видеосигналы.

Ограниченность работы ТНПА связана с длиной и массой кабель-троса, которая может превышать 10 т, а также с неблагоприятными метеоусловиями.

Главной альтернативой телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам являются именно ОПА, то есть небольшие обитаемые субмарины, способные работать на глубинах свыше 2 тыс. м.

По словам Георгия Фокина, обитаемый подводный аппарат представляет собой, по сути, мини-субмарину, «которая позволяет в течение длительного времени проводить работы на широком диапазоне глубин».

Как отмечается в статье, ОПА будет способен проводить экологический мониторинг, аварийно-спасательные работы, обследовать и охранять шельфовые места добычи полезных ископаемых. Такой функционал актуален для дальнейшей работы по освоению Арктики, считают в компании.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин осматривает макет ОПА

© spb-tr.gazprom.ru

В беседе с RT эксперт по энергетической безопасности Борис Марцинкевич предположил, что аппарат проекта 03660 будет использоваться для разведки и обследования новых морских месторождений в районе Новой Земли, которые располагаются на глубинах около 1,5 тыс. м.

«Конечно, ОПА будет использоваться «Газпромом» в Арктике. В перспективе такой аппарат может заинтересовать и другие компании топливно-энергетического комплекса», — прогнозирует Марцинкевич.

«Толчок для развития»

Информации о технических характеристиках субмарины проекта 03660 «Ясон» в открытых источниках немного. Однако известно, что водоизмещение ОПА составит около 15 т. Он будет способен погружаться на глубины до 2250 м.

По информации «Севмаша», аппарат получит прочный корпус сферической формы и будет укомплектован «уникальным по своим характеристикам погружным оборудованием, комплектом навесного оборудования, гидравлическим манипуляторным комплексом».

По данным «Газпрома», прозрачная кабина субмарины проекта 03660 будет иметь сектор обзора около 270 градусов. Это существенно улучшит визуальный контроль обстановки и процесс обследования подводных коммуникаций.

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Экипаж будет состоять из двух человек — оператора аппарата и профильного специалиста (оператора вспомогательных систем). Как пояснил Георгий Фокин, второе место в прозрачной кабине может занимать специалист в сфере экологии, геологии или диагностики.

Заказчик ожидает, что ОПА будет передвигаться со скоростью три узла (5,5 км/ч) и работать без перерыва 12 часов. При постройке аппарата должны применяться в первую очередь отечественные технологии и оборудование.

«Тактико-технические характеристики и функциональные возможности, закладываемые при разработке устройства, позволяют утверждать, что этот проект не только выведет Российскую Федерацию в топ мирового рейтинга производителей обитаемых подводных аппаратов, но и даст существенный толчок для развития смежных отраслей», — утверждал ранее Георгий Фокин.

Как полагают эксперты, компетенции «Малахита» позволяют создавать самые разнообразные подводные аппараты. На сайте предприятия сообщается, что его коллектив имеет опыт проектирования сверхмалых подлодок и автономных глубоководных аппаратов.

В комментарии RT аналитик Агентства нефтегазовой информации кандидат технических наук Александр Хуршудов заявил, что зарубежные компании уже начали применять мини-субмарины. По его мнению, потребность «Газпрома» в ОПА действительно велика.

«За рубежом глубоководные аппараты уже довольно широко применяются. Они специально приспособлены для контроля за состоянием трубопроводов. «Газпром» нуждается в такой технике, тем более что в последние десятилетия прокладывается всё больше морских трубопроводов на глубинах, которые недоступны для водолазов и подводных беспилотников», — заключил Хуршудов.