Врач Чудаков рассказал, как обезопасить себя от укусов комаров

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RT
Репелленты и аромамасла помогут обезопасить себя от укусов комаров, рассказал в беседе с RT руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков.
Врач Чудаков рассказал, как обезопасить себя от укусов комаров
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«Репелленты — средства, наиболее доказавшие свою эффективность в этом вопросе. Одни из них предназначены для нанесения на кожу, другие — на одежду. Также по-прежнему сохраняют свою актуальность аромамасла. Их можно распылять в помещении с помощью диффузоров и наносить на кожу. Например, масло базилика, чайного дерева или герани. Они обладают отпугивающим действием, комары их не любят», — рассказал врач.

Если насекомое всё же укусило, стоит обработать место воспаления антисептиком, при обширном воспалении — сделать холодный компресс, подчеркнул Чудаков.

«Если реакция на укус ярко выражена, можно сделать холодную примочку с кусочками льда или просто холодный компресс. Это поможет сузить сосуды, воспалительная реакция будет меньше. Также можно сделать примочку с раствором соды», — сказал эксперт.

Кроме того, специалист отметил, что, если реакция на укус насекомого нетипичная, очаг воспаления обширен, появились признаки аллергии, необходимо принять антигистаминный препарат.

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