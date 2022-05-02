Терапевт Клишева рассказала, что делать при укусе клеща

Врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники №1 больницы «РЖД-Медицина» Твери Татьяна Клишева рассказала, что делать при укусе клеща.

«При обнаружении на теле присосавшегося клеща его не нужно отрывать или раздавливать. Самое верное решение — обратиться за медицинской помощью», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, при грамотном выполнении процедуры извлечь клеща можно и самостоятельно. Сначала рекомендуется вымыть руки с мылом и обработать место укуса антисептиком, после чего взять пинцет с острым концом и захватить клеща как можно ближе к хоботку.

Затем желательно потянуть клеща, вращая против часовой стрелки, а после извлечения необходимо проверить, не остались ли части насекомого под кожей, и обработать повреждённую область антисептиком.

Клишева также советует как можно раньше доставить клеща в лабораторию для исследования.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, как правильно выбирать одежду для отдыха на природе в период активности клещей.