Терапевт Клишева рассказала, что делать при укусе клеща

Короткая ссылка
Врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники №1 больницы «РЖД-Медицина» Твери Татьяна Клишева рассказала, что делать при укусе клеща.
Терапевт Клишева рассказала, что делать при укусе клеща
  • Gettyimages.ru

«При обнаружении на теле присосавшегося клеща его не нужно отрывать или раздавливать. Самое верное решение — обратиться за медицинской помощью», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, при грамотном выполнении процедуры извлечь клеща можно и самостоятельно. Сначала рекомендуется вымыть руки с мылом и обработать место укуса антисептиком, после чего взять пинцет с острым концом и захватить клеща как можно ближе к хоботку.

Затем желательно потянуть клеща, вращая против часовой стрелки, а после извлечения необходимо проверить, не остались ли части насекомого под кожей, и обработать повреждённую область антисептиком.

Клишева также советует как можно раньше доставить клеща в лабораторию для исследования.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, как правильно выбирать одежду для отдыха на природе в период активности клещей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить