Иммунолог Жемчугов дал рекомендации в период активности клещей

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Ангелина Шурпина
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, как правильно выбирать одежду для отдыха на природе в период активности клещей.
Иммунолог Жемчугов дал рекомендации в период активности клещей
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Врач предупредил, что клещи сейчас очень активны. 

«Они реагируют на тепло тела человека или животного, поднимаются по траве или парашютируют, ищут в одежде бреши, чтобы получить доступ к телу», — объяснил он.

Поэтому очень важно правильно одеться в лес, подчеркнул собеседник RT.

«Например, надеть высокие ботинки, штаны с резинками, куртку на резинках или с манжетами. И самое главное — голова (должна быть закрыта. — RT), клещи очень любят волосы», — заявил эксперт.

После возвращения из леса специалист порекомендовал раздеться, осмотреть себя, всё тело, а особенно тщательно — волосы. 

«При укусе клеща человек не чувствует боли, но потом может начаться зуд. Если есть возможность, то клеща нужно положить во флакончик, отвезти на анализ на возбудителей», — заключил Жемчугов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что снять клеща лучше с помощью врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства.

Отмечается, что снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

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