Иммунолог Жемчугов дал рекомендации в период активности клещей
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Врач предупредил, что клещи сейчас очень активны.
«Они реагируют на тепло тела человека или животного, поднимаются по траве или парашютируют, ищут в одежде бреши, чтобы получить доступ к телу», — объяснил он.
Поэтому очень важно правильно одеться в лес, подчеркнул собеседник RT.
«Например, надеть высокие ботинки, штаны с резинками, куртку на резинках или с манжетами. И самое главное — голова (должна быть закрыта. — RT), клещи очень любят волосы», — заявил эксперт.
После возвращения из леса специалист порекомендовал раздеться, осмотреть себя, всё тело, а особенно тщательно — волосы.
«При укусе клеща человек не чувствует боли, но потом может начаться зуд. Если есть возможность, то клеща нужно положить во флакончик, отвезти на анализ на возбудителей», — заключил Жемчугов.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что снять клеща лучше с помощью врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства.
Отмечается, что снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.