Кинолог Уражевский рассказал о методах защиты животных от клещей

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Ангелина Шурпина
Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал об опасности клещей для животных, а также дал советы по методам их защиты.
Кинолог Уражевский рассказал о методах защиты животных от клещей
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Специалист отметил, что владельцы животных должны быть готовы к тому, что каждой весной активизируются клещи, которые являются переносчиками смертельно опасных заболеваний.

«После прогулки необходимо осмотреть себя и животное. Если после прогулки появляется вялость, животное отказывается от еды, забивается в угол, надо не раздумывая обращаться в ветеринарную клинику, потому что только после инъекции животное можно спасти», — подчеркнул кинолог.

По его словам, существует несколько способов защитить животное.

«Ошейники, которые надеваются перед прогулкой, дома их желательно снимать, класть в полиэтиленовый пакетик и закручивать. Также существуют таблетки, в том числе и от экто- и эндопаразитов, капли на холку (в среднем срок действия — около месяца), возможна обработка спреем», — объяснил Уражевский.

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