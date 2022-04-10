Кинолог Уражевский рассказал о методах защиты животных от клещей

Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал об опасности клещей для животных, а также дал советы по методам их защиты.

Специалист отметил, что владельцы животных должны быть готовы к тому, что каждой весной активизируются клещи, которые являются переносчиками смертельно опасных заболеваний.

«После прогулки необходимо осмотреть себя и животное. Если после прогулки появляется вялость, животное отказывается от еды, забивается в угол, надо не раздумывая обращаться в ветеринарную клинику, потому что только после инъекции животное можно спасти», — подчеркнул кинолог.

По его словам, существует несколько способов защитить животное.

«Ошейники, которые надеваются перед прогулкой, дома их желательно снимать, класть в полиэтиленовый пакетик и закручивать. Также существуют таблетки, в том числе и от экто- и эндопаразитов, капли на холку (в среднем срок действия — около месяца), возможна обработка спреем», — объяснил Уражевский.

Ранее директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала о влиянии домашних животных на снижение уровня стресса.

