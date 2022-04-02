Психоаналитик Смолярчук рассказала о влиянии животных на снижение уровня стресса

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала о влиянии домашних животных на снижение уровня стресса.

«Животные — это первые настоящие терапевты в любой стрессовой ситуации, существует даже наука об этом — канистерапия. Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и даёт эффект присутствия, но не даёт комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Смолярчук также отметила, что при взаимодействии с животными у человека выделяются серотонин и дофамин.

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