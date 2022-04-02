Психоаналитик Смолярчук рассказала о влиянии животных на снижение уровня стресса

Короткая ссылка
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала о влиянии домашних животных на снижение уровня стресса.
Психоаналитик Смолярчук рассказала о влиянии животных на снижение уровня стресса
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

«Животные — это первые настоящие терапевты в любой стрессовой ситуации, существует даже наука об этом — канистерапия. Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и даёт эффект присутствия, но не даёт комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Смолярчук также отметила, что при взаимодействии с животными у человека выделяются серотонин и дофамин.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить