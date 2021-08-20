В Роспотребнадзоре предупредили о повышенной активности клещей в Крыму

Эксперты Роспотребнадзора заявили о высокой активности клещей на территории Крымского полуострова.

«Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу межрегионального управления ведомства сообщает, что за последние полгода в Крыму зафиксировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

«Обращаем внимание населения, что в Крыму продолжается пик активности клещей. В данный период времени отмечается высокая их активизация», — говорится в публикации.

Врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин ранее дал рекомендации по защите от укусов клещей. Он напомнил, что при планировании поездки в эндемичный регион лучше заранее сделать прививку от клещевого энцефалита.