Врач Колясникова назвала признаки боррелиоза после укуса клеща

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Кандидат медицинских наук Надежда Колясникова в период активизации активности клещей рассказала, по каким признакам можно определить, что человек инфицирован боррелиозом (болезнью Лайма).
Врач Колясникова назвала признаки боррелиоза после укуса клеща
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Так, врачи-инфекционисты обращают внимание на следующие клинические признаки: воспаление и припухлость на месте укуса, кольцевая эритема вокруг присоса клеща (покраснение диаметром больше 5 см), появление болей в суставах, головной боли, повышение температуры тела.

«Антитела к боррелиозу появляются в крови человека в среднем через три-четыре недели, а то и позднее. Если сдадите анализ раньше, он просто ничего не покажет, вы успокоитесь, а болезнь будет развиваться и перейдёт в трудноизлечимую хроническую форму», — добавила специалист в беседе с kp.ru.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Клишева  в разговоре с «Известиями» рассказала, что нужно делать при укусе клеща.

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