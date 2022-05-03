Терапевт Хухрев рассказал о лекарствах, необходимых в аптечке в майские праздники

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о лекарствах, необходимых в аптечке в майские праздники.

«Должно быть средство для регидратации», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, это набор солей, позволяющий вернуть электролиты обратно в организм.

«Сейчас ещё насекомые проснулись и могут покусать, может появиться аллергия. Поэтому нужны антигистаминные», — считает Хухрев.

Как отметил врач, не менее важно иметь в аптечке обезболивающие препараты, а также активированный уголь и средства от отравления, пластыри, бинты, средства от ожогов.

Ранее терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с ФАН рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.