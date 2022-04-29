Дерматолог Бессалова рассказала, связаны ли кожные болезни с неправильным питанием

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Врач-дерматолог Анна Бессалова рассказала, что мнение о том, что кожные заболевания напрямую связаны с неправильным питанием, сегодня считается ошибочным.
Дерматолог Бессалова рассказала, связаны ли кожные болезни с неправильным питанием
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«Не существует ни одного кожного заболевания, кроме лабораторной клинически подтверждённой целиакии (непереносимость глютена. — RT), непосредственной причиной которого являлся бы какой-то тип питания», — объяснила Бессалова в беседе с Пятым каналом.

Она заметила, что есть лишь небольшая категория пациентов, которых лечат, в частности, меняя пищевые привычки.

К ним относятся люди с тяжёлым течением акне, пациенты с диагнозом «розацеа», пациенты с атопическим дерматитом и сопутствующей пищевой аллергией, а также страдающие аллергией на конкретный продукт («крапивница»).

«Разумеется, такие пациенты из рациона должны исключать аллерген. Но в целом мы просто рекомендуем здоровое полноценное разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов, с достаточным содержанием белка», — уточнила дерматолог.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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