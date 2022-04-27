В Ставрополе усилят меры безопасности в образовательных учреждениях

В Ставрополе планируют усилить меры безопасности в 43 муниципальных школах и 74 детских садах.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии города. Обеспечением безопасности будут заниматься казаки и народные дружины.

«Обследуют подсобные помещения, подвалы, чердаки, котельные и служебные помещения на наличие посторонних предметов, проверят исправность замков и запорных устройств. В преддверии выпускных проведут инструктажи и практические тренировки с персоналом по действиям в случае угрозы или совершения теракта, усилят контрольно-пропускной режим», — сообщили в пресс-службе.

На пешеходных переходах у школ будет организовано дежурство сотрудников ДПС.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

СК России возбудил дело по статье об убийстве.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца трёх человек в детском саду в Ульяновской области состоит на учёте как психически больной.

Как передавало URA.RU, в Челябинской области усилят охрану образовательных учреждений.