В Ставрополе усилят меры безопасности в образовательных учреждениях

Короткая ссылка
В Ставрополе планируют усилить меры безопасности в 43 муниципальных школах и 74 детских садах.
В Ставрополе усилят меры безопасности в образовательных учреждениях
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии города. Обеспечением безопасности будут заниматься казаки и народные дружины.

«Обследуют подсобные помещения, подвалы, чердаки, котельные и служебные помещения на наличие посторонних предметов, проверят исправность замков и запорных устройств. В преддверии выпускных проведут инструктажи и практические тренировки с персоналом по действиям в случае угрозы или совершения теракта, усилят контрольно-пропускной режим», — сообщили в пресс-службе.

На пешеходных переходах у школ будет организовано дежурство сотрудников ДПС.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

СК России возбудил дело по статье об убийстве.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца трёх человек в детском саду в Ульяновской области состоит на учёте как психически больной.

Как передавало URA.RU, в Челябинской области усилят охрану образовательных учреждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить