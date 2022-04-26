Депутат Морозов: воспитательница и двое детей погибли при стрельбе в Ульяновской области

Депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

«Ужасная новость из Ульяновска повергла в шок. Взрослый мужчина зашёл в детский сад «Рябинка» в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он переговорил с представителями исполнительной власти и депутатским корпусом по поводу трагедии.

«По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков», — указал он.

Депутат также добавил, что одна женщина была ранена.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.