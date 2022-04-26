СК возбудил дело по статье об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

СК России возбудил дело по статье об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Следственным управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК России», — отмечается в сообщении.

Как пишет mosaica.ru, в результате трагедии погибли двое детей 2016 и 2017 годов рождения, а также воспитательница 1986 года рождения.

На место происшествия выехал депутат законодательного собрания Борис Столыпин.

Ранее стало известно, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских вылетит первым рейсом из Ташкента, где работает на площадках «Иннопрома», из-за стрельбы в одном из детских садов региона.