Ульяновский губернатор вернётся из Ташкента первым рейсом из-за стрельбы в детском саду

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вылетит первым рейсом из Ташкента, где работает на площадках «Иннопрома», из-за стрельбы в одном из детских садов региона.
Ульяновский губернатор вернётся из Ташкента первым рейсом из-за стрельбы в детском саду
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Губернатор Алексей Русских вылетает первым рейсом из Ташкента, где он работает на площадках «Иннопрома», на место трагедии, ориентировочно, он будет там завтра», — сказал ТАСС представитель пресс-службы губернатора.

По данным Life.ru, в детском саду «Рябинка» не было охраны, и вооружённый мужчина спокойно зашёл туда во время тихого часа.

В результате стрельбы, как сообщается, погибли двое детей и воспитательница. Преступник покончил с собой.

Отмечается, что погибли мальчик 2017 года рождения, девочка 2016 года рождения и их воспитательница Митрофанова О.

Также ранение получила нянечка — Карпова Е.

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