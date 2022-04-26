Ульяновский губернатор вернётся из Ташкента первым рейсом из-за стрельбы в детском саду
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«Губернатор Алексей Русских вылетает первым рейсом из Ташкента, где он работает на площадках «Иннопрома», на место трагедии, ориентировочно, он будет там завтра», — сказал ТАСС представитель пресс-службы губернатора.
По данным Life.ru, в детском саду «Рябинка» не было охраны, и вооружённый мужчина спокойно зашёл туда во время тихого часа.
В результате стрельбы, как сообщается, погибли двое детей и воспитательница. Преступник покончил с собой.
Отмечается, что погибли мальчик 2017 года рождения, девочка 2016 года рождения и их воспитательница Митрофанова О.
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