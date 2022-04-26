Москалькова: устроивший стрельбу в детсаду в Ульяновской области состоит на учёте

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца трёх человек в детском саду в Ульяновской области состоит на учёте как психически больной.

«Убийца Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, состоит на учёте как психически больной», — написала Москалькова в Telegram.

Она также уточнила, что пострадавшая при стрельбе находится в больнице с ранением правого плеча, её состояние стабильное.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

СК России возбудил дело по статье об убийстве.