Милонов предложил увеличить размер выплат для ветеранов Великой Отечественной войны

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

Он отметил, что государство не оставляет ветеранов без внимания и заботы, но тем не менее стоит задуматься над вопросом значительного увеличения материального обеспечения данной категории граждан.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность об удвоении всех денежных выплат для живущих ветеранов-фронтовиков, блокадников и иных лиц, внёсших свой посильный вклад в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне», — говорится в тексте обращения.

25 апреля глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей к Дню Победы.

С 1 февраля в России были проиндексированы на 8,4% материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат.

Ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить жильё за счёт средств федерального бюджета.

Кроме того, им положена компенсация 50% коммунальных платежей, взносов за капитальный ремонт, платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию и других выплат по ЖКХ.