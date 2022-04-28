Милонов предложил увеличить размер выплат для ветеранов Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Он отметил, что государство не оставляет ветеранов без внимания и заботы, но тем не менее стоит задуматься над вопросом значительного увеличения материального обеспечения данной категории граждан.
«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность об удвоении всех денежных выплат для живущих ветеранов-фронтовиков, блокадников и иных лиц, внёсших свой посильный вклад в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне», — говорится в тексте обращения.
25 апреля глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей к Дню Победы.
С 1 февраля в России были проиндексированы на 8,4% материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат.
Ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить жильё за счёт средств федерального бюджета.
Кроме того, им положена компенсация 50% коммунальных платежей, взносов за капитальный ремонт, платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию и других выплат по ЖКХ.