В России проиндексируют маткапитал и ряд пособий на 8,4%

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В России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
В России проиндексируют маткапитал и ряд пособий на 8,4%
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  • © Konstantin Kokoshkin

В сообщении говорится, что проиндексированы будут пособия, компенсации и соцвыплаты, не связанные с размером прожиточного минимума.

Речь идёт о маткапитале, выплатах ветеранам, пособиях по беременности и родам и по уходу за ребёнком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременном пособии при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и других мерах соцподдержки.

Отмечается, что размер маткапитала на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей.

Средства для индексации всех мер поддержки предусмотрены в бюджете, в общей сложности выплаты получают порядка 16 млн граждан.

Ранее президент России Владимир Путин предложил  проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции — на 8,6%.

Министр труда России Антон Котяков сообщил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации в 2022 году составит почти 19 тыс. рублей.

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