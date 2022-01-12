В России проиндексируют маткапитал и ряд пособий на 8,4%

В России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В сообщении говорится, что проиндексированы будут пособия, компенсации и соцвыплаты, не связанные с размером прожиточного минимума.

Речь идёт о маткапитале, выплатах ветеранам, пособиях по беременности и родам и по уходу за ребёнком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременном пособии при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и других мерах соцподдержки.

Отмечается, что размер маткапитала на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей.

Средства для индексации всех мер поддержки предусмотрены в бюджете, в общей сложности выплаты получают порядка 16 млн граждан.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции — на 8,6%.

Министр труда России Антон Котяков сообщил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации в 2022 году составит почти 19 тыс. рублей.