Глава Минтруда: средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 18 984 рубля

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Министр труда России Антон Котяков сообщил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации в 2022 году составит почти 19 тысяч рублей.
Глава Минтруда: средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 18 984 рубля
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Котяков напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих граждан проиндексируют на 8,6%.

«С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля», — приводит слова министра РИА Новости. 

По его словам, в 2022 году на данные цели дополнительно потребуется более 170 млрд рублей.

Как уточнили в Министерстве труда, размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году составит 20 047 рублей, а в 2024 году — 21 150 рублей.

Ранее президент России на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, на 8,6%.

Экономист Владислав Гинько в беседе с RT заявил, что своим решением российский лидер «подчёркивает важность основного закона страны и закреплённой в нём социальной функции государства».

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