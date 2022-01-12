Глава Минтруда: средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 18 984 рубля

Министр труда России Антон Котяков сообщил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации в 2022 году составит почти 19 тысяч рублей.

Котяков напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих граждан проиндексируют на 8,6%.

«С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля», — приводит слова министра РИА Новости.

По его словам, в 2022 году на данные цели дополнительно потребуется более 170 млрд рублей.

Как уточнили в Министерстве труда, размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году составит 20 047 рублей, а в 2024 году — 21 150 рублей.

Ранее президент России на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, на 8,6%.

Экономист Владислав Гинько в беседе с RT заявил, что своим решением российский лидер «подчёркивает важность основного закона страны и закреплённой в нём социальной функции государства».