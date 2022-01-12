Экономист Беляев положительно оценил решение индексировать пенсии выше уровня инфляции

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.
Экономист Беляев положительно оценил решение индексировать пенсии выше уровня инфляции
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Беляев подчеркнул, что положительно оценивает такое предложение.

«Мне бы очень хотелось, чтобы поняли, что у любого правительства, у любого государства есть достаточно ограниченные средства, которые они могут израсходовать на те или иные мероприятия, даже социальные. Если индексировать в более высоких процентах или распечатывать кубышку Фонда национального благосостояния, тогда это будет вброс денег в оборот, который усилит уже инфляцию с монетарным компонентом», — рассказал специалист.

По его словам, лучше последовательные и регулярные шаги по индексации в разумных пределах, нежели «резкие рывки». 

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции, на 8,6%.

Экономист Владислав Гинько в беседе с RT заявил, что своим решением российский лидер «подчёркивает важность основного закона страны и закреплённой в нём социальной функции государства».

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