Экономист Гинько объяснил предложение проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Экономист Владислав Гинько, преподаватель РАНХиГС, в беседе с RT прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

«Я напомню, что поправки, которые были приняты в Конституцию, как раз закрепляли социальную роль государства, и Владимир Владимирович Путин как гарант Конституции своим решением подчёркивает важность основного закона страны и закреплённой в нём социальной функции государства», — рассказал экономист.

По его словам, предложение российского лидера об индексации пенсий выше темпа роста потребительских цен можно расценить как «дополнительный шаг, который демонстрирует государство».

«Если существует возможность повысить так пенсионные выплаты, то государство, безусловно, это делает»,— заключил Гинько.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции, на 8,6%.

Депутат Бессараб в беседе с RT назвала это предложение актуальным.