Депутат Бессараб назвала актуальным предложение проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

«Это как раз результаты той работы, которую президент поручил провести ещё в ноябре 2021 года. Мы помним, что Владимир Владимирович обратил внимание правительства на то, что планируется индексация пенсий на 5,9% — немножко выше прогнозного на тот период времени значения инфляции... Но уже в ноябре процент показывал выше 7%, и тогда наш президент поручил правительству отработать соответствующие предложения с тем, чтобы пенсионеры не потеряли свои реальные доходы в результате роста цен на товары и услуги выше, чем прогнозные значения», — пояснила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что они «как раз ожидали предложения от правительства и сегодня по результатам работы услышали уже заявление президента».

По её мнению, это очень актуальное предложение.

Ранее Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, на 8,6%.

Он попросил правительство России в ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение.