Фото для «Бессмертного полка» можно бесплатно распечатать в подмосковных МФЦ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления.
«Для этого необходимо принести в МФЦ на электронном или бумажном носителе фото ветерана. Портрет изготовят абсолютно бесплатно», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По её словам, для участников акции появилась возможность самостоятельно сделать штендер по нескольким образцам.
Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.