Фото для «Бессмертного полка» можно бесплатно распечатать в подмосковных МФЦ

Жители Московской области могут бесплатно распечатать портреты для штендеров к акции «Бессмертный полк» в МФЦ.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления.

«Для этого необходимо принести в МФЦ на электронном или бумажном носителе фото ветерана. Портрет изготовят абсолютно бесплатно», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, для участников акции появилась возможность самостоятельно сделать штендер по нескольким образцам.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.