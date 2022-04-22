Фото для «Бессмертного полка» можно бесплатно распечатать в подмосковных МФЦ

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Жители Московской области могут бесплатно распечатать портреты для штендеров к акции «Бессмертный полк» в МФЦ.
Фото для «Бессмертного полка» можно бесплатно распечатать в подмосковных МФЦ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления.

«Для этого необходимо принести в МФЦ на электронном или бумажном носителе фото ветерана. Портрет изготовят абсолютно бесплатно», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, для участников акции появилась возможность самостоятельно сделать штендер по нескольким образцам.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.

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