Минцифры обсуждает идею бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны

Минцифры России обсуждает с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставления ветеранам Великой Отечественной войны лимита на бесплатные поездки в 2022 году.

«На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года» — приводит ТАСС слова главы ведомства Максута Шадаева в ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша победа».

Он отметил, что данная возможность будет доступна в тех городах, где работают эти сервисы.

По его словам, агрегаторы откликнулись на инициативу с готовностью.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что всех ветеранов Великой Отечественной войны обеспечили мобильными телефонами с бесплатной связью.