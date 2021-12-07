Минцифры обсуждает идею бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны

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Минцифры России обсуждает с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставления ветеранам Великой Отечественной войны лимита на бесплатные поездки в 2022 году.
Минцифры обсуждает идею бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года» — приводит ТАСС слова главы ведомства Максута Шадаева в ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша победа».

Он отметил, что данная возможность будет доступна в тех городах, где работают эти сервисы.

По его словам, агрегаторы откликнулись на инициативу с готовностью.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что всех ветеранов Великой Отечественной войны обеспечили мобильными телефонами с бесплатной связью.

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