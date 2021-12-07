Ветераны Великой Отечественной войны получили телефоны с бесплатной связью

Всех ветеранов Великой Отечественной войны обеспечили мобильными телефонами с бесплатной связью, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он добавил, что к середине декабря за каждым фронтовиком будет «закреплён» конкретный депутат.

«Хочу поблагодарить наших партнеров из «большой четвёрки» операторов сотовой связи, безусловно, Минцифры. Мы обеспечили вручение каждому фронтовику удобных мобильных устройств с бесплатной мобильной связью», — сказал он на заседании оргкомитета партии «Наша Победа», его слова приводит РИА Новости.

Работа по закреплению за каждым фронтовиком конкретного депутата Госдумы, сенатора, депутата регионального заксобрания, продолжается, пишет агентство.

«Важно обеспечить самый тесный личный контакт депутата или сенатора с ветераном и его родственниками. До середины декабря мы должны чётко понимать, кто из депутатов над каким фронтовиком несёт шефство. Каждый депутат и сенатор лично поздравит уважаемого фронтовика, героя с наступающим Новым годом», — отметил Турчак.

В сентябре телеканал «360» сообщал, что льготные категории жителей Москвы и Московской области смогут бесплатно ездить городском транспорте.

Бесплатный проезд распространяется на федеральные, региональные и городские льготные категории граждан. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий.