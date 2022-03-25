В МФЦ Подмосковья стартует проект «Лица Победы»

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В подмосковных МФЦ запустят проект «Лица Победы», сообщили в областном Мингосуправления, ИТ и связи. Проект реализуется совместно с Музеем Победы.
В МФЦ Подмосковья стартует проект «Лица Победы»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В рамках проекта все желающие могут передать в офисы МФЦ информацию о своих родных — ветеранах Великой Отечественной войны или героях тыла.

«Мы понимаем, как важно всегда помнить о тех, кто воевал на фронте, трудился в тылу и боролся в партизанских отрядах», — подчеркнула вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Ранее «Известия» сообщали, что Международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.

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