В МФЦ Подмосковья стартует проект «Лица Победы»
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
В рамках проекта все желающие могут передать в офисы МФЦ информацию о своих родных — ветеранах Великой Отечественной войны или героях тыла.
«Мы понимаем, как важно всегда помнить о тех, кто воевал на фронте, трудился в тылу и боролся в партизанских отрядах», — подчеркнула вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Ранее «Известия» сообщали, что Международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.