Генконсульство Литвы в Петербурге приостановило оказание консульских услуг

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В Генконсульстве Литвы в Санкт-Петербурге проинформировали об окончании приёма заявлений на выдачу упрощённого транзитного документа с 25 апреля.
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановило оказание консульских услуг
  • РИА Новости
  • © Михаил Киреев

«С 29 апреля 2022 года прекращается оказание и других консульских услуг», — говорится в сообщении на официальном сайте.

По всем консульским вопросам с 2 мая можно будет обратиться в посольство республики в России.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов

В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили БолгарияЛатвия и Эстония.

В конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

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