Генконсульство Литвы в Петербурге приостановило оказание консульских услуг
- РИА Новости
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«С 29 апреля 2022 года прекращается оказание и других консульских услуг», — говорится в сообщении на официальном сайте.
По всем консульским вопросам с 2 мая можно будет обратиться в посольство республики в России.
18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.
В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.
В конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.