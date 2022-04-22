Генконсульство Литвы в Петербурге приостановило оказание консульских услуг

В Генконсульстве Литвы в Санкт-Петербурге проинформировали об окончании приёма заявлений на выдачу упрощённого транзитного документа с 25 апреля.

«С 29 апреля 2022 года прекращается оказание и других консульских услуг», — говорится в сообщении на официальном сайте.

По всем консульским вопросам с 2 мая можно будет обратиться в посольство республики в России.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.

В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.

В конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.