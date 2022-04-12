Стоматолог Ростовенко перечислила влияющие на белизну зубов продукты

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, стоматолог-хирург Инна Ростовенко рассказала, какие продукты влияют на белизну зубов.
Стоматолог Ростовенко перечислила влияющие на белизну зубов продукты
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В первую очередь это продукты с искусственными красителями, например соусы или сладости, сказала специалист в беседе с «Известиями».

Также плохо счищаются с поверхности зубов остатки мучных продуктов, так как они содержат сахар, который является питательной средой для бактерий, объяснила стоматолог.

Кроме того, на белизну зубов влияют чай (и чёрный, и зелёный), кофе и красное вино, потому что они содержат танин, усиливают кислотность и способствуют появлению налёта.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов в беседе с ФАН рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.

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