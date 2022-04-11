Володин: действующих по-предательски россиян было бы правильно лишать гражданства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждан России, которые ведут себя подло и предательски, в том числе делая заявления за «печеньки Госдепа», правильно было бы лишать российского гражданства.

Об этом спикер нижней палаты парламента написал в своём Telegram-канале.

«Есть и те, кто ведёт себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир», — отметил Володин.

По его словам, «на самом деле всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа».

«Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова», — добавил спикер Госдумы.

Володин также выразил мнение, что было бы правильно ввести для таких граждан процедуру лишения гражданства и запрета на въезд в Россию.

Ранее СМИ сообщили, что бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова вышла на работу в Die Welt.

14 марта Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Инцидент произошёл в эфире программы «Время».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данный инцидент хулиганством.