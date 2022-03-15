В Кремле инцидент в прямом эфире Первого канала назвали хулиганством
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хулиганством появление в прямом эфире Первого канала девушки с плакатом пацифистского содержания.
- © Пресс-служба администрации Президента РФ
«Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются», — сказал Песков.
14 марта Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Инцидент произошёл в эфире программы «Время».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»