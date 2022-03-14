Первый канал проверяет инцидент с появлением посторонней в кадре

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Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Первый канал проверяет инцидент с появлением посторонней в кадре
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

По информации агентства, в прямом эфире телеканала появилась девушка, державшая плакат пацифистского содержания.

В пресс-службе сообщили, что инцидент произошёл в эфире программы «Время».

Отмечается, что проводится служебная проверка.

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