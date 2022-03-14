Первый канал проверяет инцидент с появлением посторонней в кадре
Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
По информации агентства, в прямом эфире телеканала появилась девушка, державшая плакат пацифистского содержания.
В пресс-службе сообщили, что инцидент произошёл в эфире программы «Время».
Отмечается, что проводится служебная проверка.
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