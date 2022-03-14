Первый канал проверяет инцидент с появлением посторонней в кадре

Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

РИА Новости

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