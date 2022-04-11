Диетолог Соломатина перечислила нежелательные к употреблению пожилыми людьми продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление грейпфрута, а также солёного, сладкого и зелени может быть опасно для пожилых людей.
Диетолог Соломатина перечислила нежелательные к употреблению пожилыми людьми продукты
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По словам специалиста, грейпфрут и грейпфрутовый сок противопоказаны при приёме гипотензивных препаратов. Человек может получить нежелательный эффект вплоть до развития сердечной недостаточности, сказала Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Такие продукты, как печенье и кондитерские изделия, также могут быть опасными для пожилых. В их составе есть трансжиры, которые могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, объяснила Соломатина.

А витамин К, который содержится в зелени, например, в петрушке, может увеличить свёртываемость крови и способствовать образованию тромбов, заключила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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