Диетолог Дианова рассказала о потенциальной опасности еды из фуд-траков

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что, покупая еду в фуд-траках (фургонах, где готовят различные блюда), можно получить отравление.

Проблема фуд-траков — недостаточное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима сотрудниками, что зачастую приводит к кишечным инфекциям у клиентов, сказала она в беседе с радио Sputnik.

Ещё одной проблемой, по мнению врача, является качество используемых продуктов.

Товарное соседство (когда рядом лежат продукты, которые нельзя хранить вместе) — третья проблема ресторанов на колёсах, заключила Дианова.

Ранее Анна Коршунова, врач-психиатр, психотерапевт, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.