Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России

Продовольственная самодостаточность является конкурентным преимуществом России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Выросшие объёмы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, «продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, которое должно работать в интересах граждан».

Российский лидер также отметил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран.

Ранее сообщалось, что мировая торговля зерном находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными ситуацией на Украине.

Глава Фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине, высокий уровень цен будет сохранён.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.

Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.