Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России
- РИА Новости
«Выросшие объёмы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», — цитирует РИА Новости Путина.
По его словам, «продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, которое должно работать в интересах граждан».
Российский лидер также отметил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран.
Ранее сообщалось, что мировая торговля зерном находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными ситуацией на Украине.
Глава Фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине, высокий уровень цен будет сохранён.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.
Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.