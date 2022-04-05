Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России

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Продовольственная самодостаточность является конкурентным преимуществом России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России
  • РИА Новости

«Выросшие объёмы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, «продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, которое должно работать в интересах граждан».

Российский лидер также отметил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран.

Ранее сообщалось, что мировая торговля зерном находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными ситуацией на Украине.

Глава Фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине, высокий уровень цен будет сохранён.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.

Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.

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