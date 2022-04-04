Диетолог Соломатина назвала полезную замену соли

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гипертоникам вместо соли добавлять в пищу специи.

В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что людям с гипертонической болезнью не следует есть солёную еду, поскольку она способствует повышению давления.

Вместо соли диетолог порекомендовала использовать специи. По её словам, можно использовать как острые, так и неострые приправы.

«Они улучшают пищеварение, дают нам полную картину ощущений и удовлетворение. Мы будем быстрее наедаться и насытимся меньшим количеством еды без последствий: ожирения, диабета и прочего», — добавила Соломатина.

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