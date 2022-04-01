Диетолог Гинзбург назвал нежелательные при постковидном синдроме продукты

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Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что при постковидном синдроме нежелательно употреблять продукты, которые способствуют усилению воспалений и свёртываемости крови.
Диетолог Гинзбург назвал нежелательные при постковидном синдроме продукты
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«При постковидном синдроме нежелательно употреблять красное мясо, сахар, сахаросодержащие продукты и плохие жиры, трансжиры типа маргарина и даже подсолнечное масло. Так как после COVID-19 в организме может сохраняться либо повышаться уровень хронических воспалений. Поэтому питание должно это исключать, а также не стимулировать свёртываемость крови», — объяснил Гинзбург в беседе с URA.RU.

По словам диетолога, снижению воздействия постковидного синдрома на человека способствует правильный рацион питания.

Так, в нём должны содержаться морская рыба, овощи, зелень, орехи, кисломолочные продукты, сложные углеводы, гречка, овсянка и прочее.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала советы по выбору полезных десертов для праздничного застолья.

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