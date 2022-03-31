Вице-премьер Абрамченко: власти не планируют вводить регулирование цен на продовольствие
- РИА Новости
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«Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия», — приводит её слова ТАСС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее призвал не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия.
ФАС России сообщала, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.
Вместе с этим крупные торговые сети «О’КЕЙ», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на сахар.