Вице-премьер Абрамченко: власти не планируют вводить регулирование цен на продовольствие

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Российское правительство не намерено вводить регулирование цен на продовольствие, заявила в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Вице-премьер Абрамченко: власти не планируют вводить регулирование цен на продовольствие
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия», — приводит её слова ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее призвал не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия.

ФАС России сообщала, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.

Вместе с этим крупные торговые сети «О’КЕЙ», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на сахар.

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