Мишустин призвал не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия

Нужно принимать комплексные меры для недопущения высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия... Здесь нужны комплексные меры», — цитирует его РИА Новости.

Среди мер, которые уже показали свою эффективность, Мишустин выделил ежегодные госсубсидии на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора, которые помогают сельхозпроизводителям снизить транспортные расходы.

Председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенёв ранее предположил, что в результате импортозамещения цены на некоторые категории продовольствия упадут.

Он отметил, что привычные марки могут заменить отечественная продукция и зарубежные поставщики, которые не стали вводить санкции в отношении России.