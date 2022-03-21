В Госдуме спрогнозировали развитие ситуации с товарами и ценами в российских магазинах
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Об этом он рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
«Полки не будут пустыми. Мы можем предположить, что может или измениться ассортимент — одни поставщики будут заменены другими, или может лакшери-сегмент вымываться. Но это не та часть полок, которая является жизненно необходимой. Временный уход брендовой парфюмерной продукции или значительное повышение цен рынок скорректирует, поскольку та переориентация, которая сейчас происходит на параллельный импорт, в ряде случаев даже позволит осуществлять поставки с более дешёвыми ценами», — сказал депутат.
Гутенёв добавил, что в ближайшем будущем будет разработана новая логистика, которая поспособствует расширению ассортимента товаров.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.