В Госдуме спрогнозировали развитие ситуации с товарами и ценами в российских магазинах

Короткая ссылка
Председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенёв выразил мнение, что в результате импортозамещения цены на некоторые категории продовольствия упадут, привычные марки может заменить отечественная продукция и зарубежные поставщики, которые не стали вводить санкции в отношении России.
В Госдуме спрогнозировали развитие ситуации с товарами и ценами в российских магазинах
  • Gettyimages.ru
  • © Minerva Studio

Об этом он рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Полки не будут пустыми. Мы можем предположить, что может или измениться ассортимент — одни поставщики будут заменены другими, или может лакшери-сегмент вымываться. Но это не та часть полок, которая является жизненно необходимой. Временный уход брендовой парфюмерной продукции или значительное повышение цен рынок скорректирует, поскольку та переориентация, которая сейчас происходит на параллельный импорт, в ряде случаев даже позволит осуществлять поставки с более дешёвыми ценами», — сказал депутат.

Гутенёв добавил, что в ближайшем будущем будет разработана новая логистика, которая поспособствует расширению ассортимента товаров.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить