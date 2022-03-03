«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничат наценку на ряд товаров на уровне 5%

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Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.
«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничат наценку на ряд товаров на уровне 5%
  • РИА Новости

«Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении», — заявили в ФАС.

Отмечается, что наценки на ряд позиций четырёх категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, которая фактически действует на момент ценообразования.

Ранее стало известно, что крупные ретейлеры «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» добровольно ограничат свою наценку на социально значимые продукты в России на уровне 5%.

Мера коснётся молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».

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