Четыре ретейлера в России ограничат наценку на значимые продукты на уровне 5%
- Gettyimages.ru
- © Portra
Об этом информирует Федеральная антимонопольная служба России.
«Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%», — заявили в ФАС.
Мера коснётся молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».
Ранее Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках.