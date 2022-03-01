Четыре ретейлера в России ограничат наценку на значимые продукты на уровне 5%

Крупные ретейлеры «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» добровольно ограничат свою наценку на социально значимые продукты в России на уровне 5%.

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