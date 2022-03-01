ФАС поручила усилить контроль за ценами на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

«ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках: продолжать постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары в отношении всей товаропроводящей цепочки — от производителя до торговых сетей — на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», — отмечается в сообщении.

Управления должны информировать центральный аппарат ФАС России обо всех изменениях на указанных рынках.

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