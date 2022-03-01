ФАС поручила усилить контроль за ценами на социально значимые товары
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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале службы.
«ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках: продолжать постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары в отношении всей товаропроводящей цепочки — от производителя до торговых сетей — на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», — отмечается в сообщении.
Управления должны информировать центральный аппарат ФАС России обо всех изменениях на указанных рынках.
Ранее вице-президент независимого нефтяного союза Юрий Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.