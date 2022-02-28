Вице-президент независимого нефтяного союза Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

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Вице-президент независимого нефтяного союза Юрий Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.
Вице-президент независимого нефтяного союза Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
  • РИА Новости

«На стоимость топлива влияет ограничение поставок на экспорт. Эти ограничения будут способствовать обеспечению внутреннего рынка», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, чем меньше бензина уйдёт на экспорт, тем больше его останется внутри страны.

«Сильного подъёма стоимости я бы не ожидал», — добавил Зуев.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с RT, что в сфере энергетики «всё идёт довольно спокойно», поскольку в настоящее время не планируются ограничения ни со стороны России, ни со стороны Запада.

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