«О'КЕЙ», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на социально важные товары
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- © Anton Belitsky/Russian Look
«Торговые сети «О'КЕЙ», «Ашан» и «Атак» уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что компании приняли данное решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов.
Ранее сообщалось, что крупные ретейлеры «Ашан», «Атак», «О'КЕЙ» и «Магнит» добровольно ограничат свою наценку на социально значимые продукты в России на уровне 5%.
ФАС России сообщала, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.