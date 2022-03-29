«О'КЕЙ», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на социально важные товары

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Крупные торговые сети «О'КЕЙ», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на социально значимые товары, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
«О'КЕЙ», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на социально важные товары
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky/Russian Look

«Торговые сети «О'КЕЙ», «Ашан» и «Атак» уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что компании приняли данное решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов.

Ранее сообщалось, что крупные ретейлеры «Ашан», «Атак», «О'КЕЙ» и «Магнит» добровольно ограничат свою наценку на социально значимые продукты в России на уровне 5%.

ФАС России сообщала, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.

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