Нутрициолог Гончар рассказала о продуктах, способствующих здоровому сну

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Президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью и основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар рассказала о продуктах, способствующих здоровому сну.
Нутрициолог Гончар рассказала о продуктах, способствующих здоровому сну
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что за регуляцию сна отвечает гормон мелатонин. Его натуральными источниками считаются продукты растительного и животного происхождения, например свежая вишня, грецкие орехи.

Также мелатонин содержится в рисе, помидорах, бананах, брокколи, гранатах.

«При недостатке мелатонина советую пить отвары трав, которые богаты триптофаном: ромашка, мелисса, пустырник, хмель обыкновенный», — сказала Гончар.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.

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