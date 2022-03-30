Нутрициолог Гончар рассказала о продуктах, способствующих здоровому сну

Президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью и основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар рассказала о продуктах, способствующих здоровому сну.

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что за регуляцию сна отвечает гормон мелатонин. Его натуральными источниками считаются продукты растительного и животного происхождения, например свежая вишня, грецкие орехи.

Также мелатонин содержится в рисе, помидорах, бананах, брокколи, гранатах.

«При недостатке мелатонина советую пить отвары трав, которые богаты триптофаном: ромашка, мелисса, пустырник, хмель обыкновенный», — сказала Гончар.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.