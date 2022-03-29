Член ОП Данюк назвал логичным шагом высылку из России дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии
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«На мой взгляд, абсолютно логичный шаг. Тем более мы видим, что это происходит в рамках зеркальных, ответных мер, как принято в дипломатии», — подчеркнул Данюк.
По его мнению, Латвия, Литва и Эстония являются теми странами, которые в своей внутренней политике всячески пытаются переписать историю, вычеркнуть советский период.
Ранее МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.
18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.
В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.