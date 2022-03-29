Член ОП Данюк назвал логичным шагом высылку из России дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

«На мой взгляд, абсолютно логичный шаг. Тем более мы видим, что это происходит в рамках зеркальных, ответных мер, как принято в дипломатии», — подчеркнул Данюк.

По его мнению, Латвия, Литва и Эстония являются теми странами, которые в своей внутренней политике всячески пытаются переписать историю, вычеркнуть советский период.

Ранее МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.

В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.