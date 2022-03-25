В Кремле рассказали о состоянии Жириновского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, но находится в тяжёлом состоянии.

«Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжёлом состоянии, но под контролем врачей», — сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Жириновский умер в возрасте 75 лет. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг слухи о смерти Жириновского.

Позднее Минздрав России заявил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. Также в ведомстве отметили, что ему оказывают всю возможную медицинскую помощь.

В ЛДПР также заявили, что состояние Жириновского стабильно.