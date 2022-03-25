В ЛДПР заявили, что никаких негативных перемен в здоровье Жириновского нет

Фракция ЛДПР заявила, что состояние главы партии, депутата Госдумы Владимира Жириновского стабильно и никаких негативных перемен в его здоровье нет.

«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация жёлтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!» — говорится в заявлении фракции в Telegram.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Жириновский умер в возрасте 75 лет. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг слухи о смерти Жириновского.

Позднее Минздрав России заявил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. Также в ведомстве отметили, что ему оказывают всю возможную медицинскую помощь.