В ЛДПР заявили, что никаких негативных перемен в здоровье Жириновского нет

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Фракция ЛДПР заявила, что состояние главы партии, депутата Госдумы Владимира Жириновского стабильно и никаких негативных перемен в его здоровье нет.
В ЛДПР заявили, что никаких негативных перемен в здоровье Жириновского нет
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация жёлтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!» — говорится в заявлении фракции в Telegram.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Жириновский умер в возрасте 75 лет. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг слухи о смерти Жириновского.

Позднее Минздрав России заявил, что Жириновский  находится в стабильном состоянии. Также в ведомстве отметили, что ему оказывают всю возможную медицинскую помощь.

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