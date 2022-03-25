Володин опроверг слухи о смерти Жириновского

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг слухи о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Володин опроверг слухи о смерти Жириновского
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — написал он в Telegram.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Жириновский умер в возрасте 75 лет.

21 марта в пресс-службе ЛДПР сообщили, что Жириновский продолжает лечение по плану врачей.

Как сообщалось, Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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