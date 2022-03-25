Минздрав России заявил, что Жириновский находится в стабильном состоянии

В Минздраве России сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии.

РИА Новости

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг слухи о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.