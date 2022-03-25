Минздрав России заявил, что Жириновский находится в стабильном состоянии

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В Минздраве России сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии.
Минздрав России заявил, что Жириновский находится в стабильном состоянии
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг слухи о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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